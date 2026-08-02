برگزاری «هفته اقتصادی ایران و عراق» در مشهد فرصتی برای گسترش تعاملات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌ های استان خراسان رضوی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، استاندار خراسان رضوی امروز در چهلمین نشست «یکشنبه‌ های اقتصادی» استان در محل اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به دیدار خود با استاندار کربلا گفت: طرف عراقی برای برگزاری رویداد هفته اقتصادی ایران و عراق اعلام آمادگی و استقبال کرده است، این همایش می‌ تواند زمینه مناسبی برای توسعه تعاملات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌ های سرمایه‌ گذاری استان در سطوح بین‌ المللی باشد.

غلامحسین مظفری افزود: توسعه همکاری‌ های اقتصادی با ژاپن نیز پیگیری شده است و با توجه به تغییر رویکرد و آمادگی این کشور برای همکاری با ایران، خراسان رضوی ظرفیت لازم را برای اجرای برنامه‌ های مشترک اقتصادی با رویکردی هدفمند دارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌ های فراوان خراسان رضوی اظهار کرد: اگرچه بخشی از محدودیت‌ های موجود ناشی از شرایط کلان کشور است، اما بخش قابل‌ توجهی از مسائل با هم‌ افزایی، استفاده درست از اختیارات استانی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی قابل‌حل است و نباید تمامی امور را به تصمیمات ملی موکول کرد.

وی ادامه داد: امروز در خراسان رضوی تعامل سازنده‌ای میان دستگاه‌ های اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی برقرار است که می‌ تواند به عنوان الگویی برای عبور از چالش‌ها با تکیه بر توانمندی‌های داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

مظفری با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به نقش‌آفرینی بخش خصوصی بیان کرد: باور مشترک مدیریت استان این است که با شنیدن پیشنهادهای فعالان اقتصادی، می‌توان بسیاری از موانع را برطرف کرد. سیاست استان در حمایت از تولید نیز بر مبنای عدالت، شفافیت و ایجاد فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی استوار است.

به گفته وی، حمایت از رویدادهای اقتصادی نباید صرفاً به تأمین مالی محدود شود؛ بلکه مدیریت استان برای بسیج تمامی امکانات و ایجاد هماهنگی جهت حصول نتایج عملی و اثرگذار، تلاش ویژه‌ای خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌ های اقتصادی، معرفی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری، برگزاری همایش‌ های تخصصی در حوزه انرژی و بهره‌ برداری از ظرفیت‌ های معدنی از جمله برنامه‌ های اولویت‌ دار استان است که مقدمات اجرای آن‌ ها در حال پیگیری است تا شاهد دستاوردهای ملموس در حوزه سرمایه‌ گذاری و توسعه اقتصادی استان باشیم.