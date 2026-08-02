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با حضور رویس سازمان اورژانس کشور، سالن آمفیتئاتر اختصاصی مرکز فوریتهای پزشکی خوزستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: سالن آمفیتئاتر اختصاصی اورژانس در مرکز همایشهای اورژانس استان و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال، در مدت کمتر از ۹۰ روز و با هدف ارتقای زیرساختهای آموزشی و خدماتی حوزه اورژانس، با حمایت سازمان اورژانس کشور و از محل منابع این سازمان، احداث و تجهیز شده است.
دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: این سالن علاوه بر میزبانی دورههای آموزشی، کارگاههای تخصصی و برنامههای علمی ویژه کارکنان اورژانس، ظرفیت بهرهبرداری در سایر بخشهای دانشگاه را نیز دارد و میتواند به عنوان یکی از فضاهای آموزشی و همایشی دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر استمرار توسعه خدمات اورژانس در استان خوزستان گفت: برنامهریزی برای گسترش پایگاههای اورژانس و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز در نقاط مختلف استان با جدیت در حال پیگیری است تا زمینه ارائه خدمات سریعتر، مطلوبتر و باکیفیتتر به مردم و کارکنان حوزه سلامت فراهم شود.