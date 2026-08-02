به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: از آغاز ثبت نام زائران در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سماح در کل کشور ۲ میلیون و ۵۷۹ هزار زائر نام نویسی کرده‌اند که این میزان در استان خوزستان بیش از ۲۳۵ هزار زائر بوده است.

محمد امین یاقوت با اشاره به اینکه از نظر ثبت نام زائر در سامانه سماح استان خوزستان رتبه دوم کشور را پس از استان تهران دارد ، افزود:۳۰ درصد ثبت نام شدگان در سامانه سماح مرز‌های شلمچه و چذابه در استان را برای تردد انتخاب کرده‌اند‌

وی ادامه داد: زوار حسینی برای دریافت هر گونه خدمات ارزی و بیمه‌ای باید حتما ثبت نام خود را در این سامانه به نشانی: https://samah.haj.ir/ تکمیل نمایند.

مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: با توجه به گرمای شدید توصیه می‌شود مادران باردار و افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای، قلبی و عروقی هستند سفر زیارتی خود به کربلا، نجف و عتبات مقدسه را به فصل‌های دیگر موکول نمایند.