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اربعین حسینی تنها یک اجتماع بزرگ انسانی نیست؛ صحنهای است که در آن همه بخشها و گروهها، با وجود تفاوت در نقشها و مسئولیتها، در یک مسیر مشترک قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در کربلا، ملیتها، زبانها و فرهنگهای مختلف در کنار هم قرار گرفتهاند تا معنای واقعی همدلی و همکاری را به نمایش بگذارند؛ وحدتی که نه فقط در شعار، بلکه در عمل و در تمامی ساحات این اجتماع جهانی دیده میشود.
اربعین حسینی؛ روایت میلیونها قلب است که در یک مسیر، برای یک آرمان و با یک پیام، کنار هم قرار گرفتهاند.