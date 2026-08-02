مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان گفت: رادیو اربعین عربی با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، وحدت امت اسلامی و انعکاس رویداد بزرگ اربعین در استان راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رادیو اربعین عربی در تایخ بیست و سوم تیر ماه سال جاری با هدف پوشش رسانه‌ای رویداد بزرگ اربعین و به زبان عربی در صدا و سیمای استان خوزستان راه اندازی شده است.

این رادیو که بر روی موج ۹۵.۴ قابل دریافت است علاوه بر مرکز و شهر‌های مناطق غربی استان، سایر شهر‌های مرزی کشور عراق مخاطبان می‌توانند شنونده این آن باشند.

مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان با اشاره به اینکه رادیو اربعین عربی با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، وحدت امت اسلامی و انعکاس رویداد بزرگ اربعین در استان راه اندازی شده است، ادامه داد: این رادیو که به صورت بیست و چهار ساعته فعال می‌باشد با تلاش همکاران حوزه فنی و صدا راه اندازی شده است.