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مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان گفت: رادیو اربعین عربی با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، وحدت امت اسلامی و انعکاس رویداد بزرگ اربعین در استان راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رادیو اربعین عربی در تایخ بیست و سوم تیر ماه سال جاری با هدف پوشش رسانهای رویداد بزرگ اربعین و به زبان عربی در صدا و سیمای استان خوزستان راه اندازی شده است.
این رادیو که بر روی موج ۹۵.۴ قابل دریافت است علاوه بر مرکز و شهرهای مناطق غربی استان، سایر شهرهای مرزی کشور عراق مخاطبان میتوانند شنونده این آن باشند.
مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان با اشاره به اینکه رادیو اربعین عربی با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، وحدت امت اسلامی و انعکاس رویداد بزرگ اربعین در استان راه اندازی شده است، ادامه داد: این رادیو که به صورت بیست و چهار ساعته فعال میباشد با تلاش همکاران حوزه فنی و صدا راه اندازی شده است.