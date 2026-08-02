وجب به وجب مسیر نجف تا کربلا با هجوم بی‌امان زائرانی روبه‌رو است که با قدم‌هایی استوار و چشمانی پر از اشک، راه رسیدن به آزادگی را برای لبیک و تجدید عهد با سرور و سالار شهیدان می‌پیمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، این روز‌ها مشایه نجف تا کربلا، شاهد خیل عظیم مشتاقان زیارت حضرت ابا اعبدالله الحسین علیه السلام است.

زائرانی که از کشور‌های مختلف آمده‌اند تا قدم در مسیر پیاده‌روی اربعین بگذارند.

با نزدیک شدن به روز اربعین ، مسیر‌های منتهی به کربلای معلی ، بار دیگر شاهد جریانی بی‌سابقه از عشق ، ارادت و ایثار است.

مهدی محمودی خبرنگار اعزامی صدا و سیمای گیلان در ارتباط تصویری با خبر ۲۰ شبکه باران حال و هوای مسیر‌های پیاده‌روی که در این روزها، قلب‌های تپنده میلیون‌ها زائر را به هم پیوند می‌دهد را روایت کرد.