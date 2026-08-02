به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به افزایش تردد زائران خارجی از مرز‌های استان ۱۰ دستگاه آمبولانس و سه دستگاه اتوبوس آمبولانس با هدف افزایش توان پاسخگویی، ارائه خدمات درمانی سریع و انتقال به‌موقع بیماران و مصدومان احتمالی در این اردوگاه مستقر شده‌اند.

دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه نیرو‌های عملیاتی اورژانس به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند، ادامه داد: از آغاز استقرار این ناوگان تاکنون، به ۲۱۱ نفر از اتباع خارجی خدمات درمانی ارائه شده است که ۱۹۶ نفر به‌صورت سرپایی در محل درمان و ۱۵ نفر نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

وی ادامه داد: با توجه به گرمای شدید هوا و شرایط آب‌وهوایی حاکم بر منطقه، احتمال بروز گرمازدگی و عوارض ناشی از آن در میان زائران وجود دارد؛ از این‌رو تمهیدات ویژه‌ای برای ارائه خدمات درمانی، پایش مستمر وضعیت سلامت زائران، استقرار تجهیزات لازم و افزایش آمادگی تیم‌های عملیاتی در محل پیش‌بینی شده است.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأکید کرد: استقرار ناوگان امدادی و ارائه خدمات درمانی تا پایان تردد زائران خارجی از این اردوگاه ادامه خواهد داشت و اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی، تجهیزاتی و عملیاتی، خدمات امدادی و درمانی را به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی ارائه خواهد کرد.