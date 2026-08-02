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پیش بینی میشود بیش از ۵ هزار تن نخود امسال در مهاباد برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مهاباد گفت: در ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمینهای زراعی مهاباد امسال نخود کشت شده، و پیش بینی میشود پنج هزار و ۷۰۰ تن محصول از آن برداشت شود. رسول سعیدیان افزود: بهکارگیری فناوریهای نوین و مکانیزه در کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی از اولویتهای اصلی جهادکشاورزی است. علی معلمی کارشناس مسئول نمونههای جهادکشاورزی آذربایجان غربی هم گفت: شهرستان مهاباد امسال در حوزه زراعت نخود نمونه استانی را کسب کرد.