به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مهاباد گفت: در ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های زراعی مهاباد امسال نخود کشت شده، و پیش بینی می‌شود پنج هزار و ۷۰۰ تن محصول از آن برداشت شود. رسول سعیدیان افزود: به‌کارگیری فناوری‌های نوین و مکانیزه در کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی از اولویت‌های اصلی جهادکشاورزی است. علی معلمی کارشناس مسئول نمونه‌های جهادکشاورزی آذربایجان غربی هم گفت: شهرستان مهاباد امسال در حوزه زراعت نخود نمونه استانی را کسب کرد.