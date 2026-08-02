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سرپرست کمیته والیبال ساحلی فدراسیون گفت: با وجود شرایط جنگی، اردوهای ساحلیبازان بدون وقفه ادامه یافت و تیمهای ایران با کسب نتایج مناسب، موفق به حضور با دو تیم در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی داوودی سرپرست کمیته والیبال ساحلی فدراسیون درباره عملکرد تیمهای ایران در آخرین مسابقات انتخابی اظهار کرد: عملکرد بازیکنان بسیار خوب بود؛ تیم عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی به مقام قهرمانی رسید و تیم دیگر نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.
وی با اشاره به شرایط آمادهسازی تیمها افزود: بازیکنان از ابتدای فروردین در اردو بودند و با آغاز جنگ، بلافاصله تیمهای بزرگسالان و جوانان را به بابلسر منتقل کردیم. پس از آن، اردو در رامسر ادامه یافت و بازیکنان ۱۰ روز در این شهرستان و ۱۰ روز نیز در فدراسیون والیبال تمرین کردند. آنها اردوهای خود را ترک نکردند و در فاصلههای کوتاه در مسابقات مختلف شرکت کردند.
سرپرست کمیته والیبال ساحلی ادامه داد: تیمهای ایران در دو مسابقه برگزارشده در چین، یک عنوان قهرمانی و یک نایبقهرمانی به دست آوردند. پس از بازگشت نیز اردوها بلافاصله از سر گرفته شد و تیمها برای حضور در مسابقات ازبکستان آماده شدند که حاصل آن کسب یک مقام قهرمانی و یک مقام سومی بود.
داوودی با بیان اینکه برخی اعزامها به دلیل شرایط موجود امکانپذیر نشد، گفت: نتوانستیم در مسابقات تایلند و فیلیپین شرکت کنیم، زیرا پرواز و امکانات لازم فراهم نبود. در سطح جهانی و آسیایی نیز چند مسابقه را از دست دادیم و این موضوع باعث شد امتیاز و رنکینگ مورد نیاز را به دست نیاوریم. با این حال، تیمها در تمام مسابقاتی که حضور داشتند، عملکرد مناسبی ارائه کردند و نتایج خوبی به دست آوردند.
وی درباره نحوه کسب سهمیه قهرمانی آسیا توضیح داد: تیم پورعسگری و آقاجانی از مسیر قهرمانی منطقه آسیای مرکزی سهمیه گرفت و تیم ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنویی نیز با قرار گرفتن در رتبه پنجم رنکینگ آسیا جواز حضور در این رقابتها را به دست آورد. با توجه به قوانین مسابقات، هر کشور حداکثر میتواند با دو تیم شرکت کند و والیبال ساحلی ایران با تمام ظرفیت خود راهی قهرمانی آسیا خواهد شد.
سرپرست کمیته والیبال ساحلی فدراسیون درباره حمایتهای فدراسیون والیبال از این رشته گفت: آقای تقوی برای والیبال ساحلی سنگ تمام گذاشته است. حتی قصد داشتیم یک مربی خارجی به تیم اضافه کنیم و مذاکرات اولیه نیز انجام شده بود، اما با آغاز جنگ، امکان حضور این مربی فراهم نشد. با این حال، مربیان داخلی عملکرد خوبی دارند و آقای تقوی اعلام کرده است هر امکاناتی که برای پیشرفت تیمها نیاز داشته باشیم، در اختیارمان قرار میدهد.
داوودی با اشاره به فعالیت تیمهای پایه و بزرگسالان در مسابقات بینالمللی خاطرنشان کرد: تیم جوانان ایران برای حضور در مسابقات جهانی به هلند اعزام شد. در رده سنی زیر ۱۶ سال نیز یکی از بازیکنان مصدوم شد و نتوانست به رقابتها ادامه دهد، اما در هر مسابقهای که تیم بزرگسالان شرکت کرده، دستکم یک تیم ایرانی به فینال رسیده است. این نتایج نشان میدهد توجه ویژه فدراسیون به والیبال ساحلی آثار مثبتی داشته است.
وی درباره هدف ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: این رقابتها از چند جهت برای ما اهمیت دارد. تمام اردوها و مسابقات برگزارشده با هدف آمادهسازی برای این میدان و ارزیابی توانایی تیمها در سطح آسیا بوده است. امیدواریم بتوانیم در قهرمانی آسیا به مدال برسیم و در ادامه سهمیه المپیک را نیز کسب کنیم.
داوودی در پایان گفت: حضور در المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس یکی از آرمانهای والیبال ایران است. برای رسیدن به این هدف، فدراسیون بدنساز، مربی، روانشناس و پزشک در اختیار تیمها قرار داده است تا بازیکنان از نظر فنی، بدنی و روانی در بهترین شرایط آماده شوند.