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هومر عباسی در دومین روز رقابتهای شنای قهرمانی غرب آسیا در ماده ۵۰ متر کرال پشت صاحب نشان طلا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هومر عباسی، شناگر اهل گلستان، در دومین روز رقابتهای شنای قهرمانی غرب آسیا در آستانه قزاقستان، با ثبت زمان ۲۵.۷۶ ثانیه در ماده ۵۰ متر کرال پشت به نشان طلا دست یافت.
عباسی پیش از این نیز در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت با زمان ۵۷.۴۵ ثانیه عنوان قهرمانی را کسب کرده بود و دومین نشان طلای خود را در این مسابقات به دست آورد.
هومر عباسی همچنین جایزه بهترین شناگر بخش پسران را در این دوره از مسابقات در رده سنی بالای ۱۸ سال به خود اختصاص داد.
این مسابقات بخشی از برنامه آمادهسازی هومر عباسی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا محسوب میشود. او یکی از نمایندگان شنای ایران در این رقابتها خواهد بود.