به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خادمان امامزاده اسماعیل (ع) و اهالی روستای یل‌آباد ساوه، با تکیه بر نذر‌های مردمی، نهمین سال خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را در آزادراه ساوه همدان رقم زده‌اند.

در این موکب، پیر و جوان دوشادوش یکدیگر و با نیتی مشترک، بی‌هیاهو در خدمت زائران سیدالشهدا (ع) هستند؛ روایتی از همدلی، اخلاص و ارادتی که هر سال در روز‌های منتهی به اربعین، رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد.