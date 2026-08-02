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موکب اهالی روستای یلآباد ساوه با همدلی و تکیه بر نذرهای مردمی، در خدمت زائران اربعین حسینی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خادمان امامزاده اسماعیل (ع) و اهالی روستای یلآباد ساوه، با تکیه بر نذرهای مردمی، نهمین سال خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را در آزادراه ساوه همدان رقم زدهاند.
در این موکب، پیر و جوان دوشادوش یکدیگر و با نیتی مشترک، بیهیاهو در خدمت زائران سیدالشهدا (ع) هستند؛ روایتی از همدلی، اخلاص و ارادتی که هر سال در روزهای منتهی به اربعین، رنگ تازهای به خود میگیرد.