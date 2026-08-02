\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646 \u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062c\u0627\u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646\u060c \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f9 \u0627\u0632 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u062a\u0627 \u06a9\u0647\u0641 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u0627\u0628\u0648\u0630\u0631 \u063a\u0641\u0627\u0631\u06cc\u00a0 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0627\u0647\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n