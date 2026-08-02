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رقابتهای رده بندی و فینال ۵ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان امروز در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۱ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان جهان، رضا شمسی پور در دور نخست به مصاف جلالاف از ازبکستان رفت و با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۱ هووارد از آمریکا را از پیش روی برداشت. شمسی پور در ادامه با نتیجه ۵ بر ۴ آدیلت ریسبای از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله مکان خدایبرنوف از ترکمنستان را با نتیجه ۱۳ بر ۲ از پیش روی برداشت و راهی فینال شد. شمسی پور در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۴ کوانتالیانی از گرجستان را شکست داد و به مدال طلا رسید.