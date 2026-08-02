به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران انتظامی بخش سده شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ علیرضا فولادی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو، هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

وی گفت: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم را دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود:شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.