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قرارگاه منطقهای کربلا و یگانهای نیروی زمینی سپاه، همزمان با اربعین حسینی، با برپایی مواکب، درمانگاه سیار و نصب ۲۰ دستگاه کولر بزرگ در مرزهای چذابه و شلمچه، به زائران ایرانی و خارجی خدمترسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه منطقهای کربلا نیزوی زمینی سپاه، این اقدامات در راستای مقابله با گرمازدگی زائران و ارائه خدمات بهداشتی-درمانی، فرهنگی و تبلیغی در مبادی ورودی و خروجی استان خوزستان انجام شده است.
در مرز چذابه، ۱۴ دستگاه کولر آبی و ۶ کولر بزرگ در مسیر تردد زائران نصب شده و مرکز بهداری رزمی جنوب نیروی زمینی سپاه نیز با راه اندازی بیمارستان سیار در حمیدیه، خدمات درمانی ارائه میدهد.
مواکب حسینی و مجالس عزاداری نیز با حضور گسترده یگانهای تابعه نیروی زمینی سپاه، میزبان زائران از کشورهای مختلف هستند. این خدماترسانی همه ساله در ایام اربعین توسط قرارگاه کربلا انجام میشود و امسال نیز با تأکید بر مردمیاری و پشتیبانی لجستیکی، تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.