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رئیس ستاد اربعین استان لرستان از ثبتنام ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم این استان برای شرکت در پیادهروی اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حمید کشکولی با اشاره به تسهیلات مالی در نظر گرفته شده برای زائران افزود: زائران عزیز میتوانند با ارائه کد رهگیری ثبتنام، جهت دریافت ارز اربعین (۲۰۰ هزار دینار عراقی) به بانکهای عامل معرفیشده مراجعه کنند.
رئیس ستاد اربعین لرستان همچنین مرز خروجی زائران این استان را مشخص کرد و گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مرز مهران به عنوان خروجی اصلی برای تردد زائران استان لرستان انتخاب شده است.
کشکولی با تأکید بر ظرفیتهای میزبانی و خدماترسانی به زائران حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۰ موکب در سطح استان لرستان و ۳۳ موکب نیز در خاک عراق مستقر شدهاند که با تمام توان و ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران هستند.