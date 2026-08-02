به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان استهبان، گفت: گزارشی مبنی بر مصدومیت یک زن ۵۵ ساله در ارتفاعات جنوبی گود راهستان به هلال‌احمر اعلام شد.

محمدجواد خیرات افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با تجهیزات تخصصی امداد و نجات در کوهستان، به محل حادثه اعزام شدند و پس از پیمایش مسیر‌های صعب‌العبور، به مصدوم دسترسی پیدا کردند.

او ادامه داد: نجاتگران هلال احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و تثبیت وضعیت مصدوم، وی را به دامنه کوه منتقل کردند و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان استهبان در پایان گفت: این عملیات پس از دو ساعت به پایان رسید.