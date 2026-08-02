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عملیات دو ساعته هلال احمر برای نجات مصدومی در ارتفاعات جنوبی منطقه گود راهستان استهبان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان استهبان، گفت: گزارشی مبنی بر مصدومیت یک زن ۵۵ ساله در ارتفاعات جنوبی گود راهستان به هلالاحمر اعلام شد.
محمدجواد خیرات افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلالاحمر با تجهیزات تخصصی امداد و نجات در کوهستان، به محل حادثه اعزام شدند و پس از پیمایش مسیرهای صعبالعبور، به مصدوم دسترسی پیدا کردند.
او ادامه داد: نجاتگران هلال احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و تثبیت وضعیت مصدوم، وی را به دامنه کوه منتقل کردند و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان استهبان در پایان گفت: این عملیات پس از دو ساعت به پایان رسید.