به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حماسه آفرینی مردم استان مرکزی در سنگر مقاومت ادامه دارد.

اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان، بر خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدای گرانقدر وطن تاکید کردند. رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که ایران را به حمله به زیر ساخت‌های انرژی تهدید کرده بود، پس از چند ساعت از موضع خود عقب نشینی کرد تا بار دیگر ثابت شود این عقب نشینی نه از روی ترحم، بلکه از روی استیصال است.