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با حضور ۴۰۰ کشتیگیر از ۳۱ استان کشور، مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران از امروز در سالن شهید بابایی قزوین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این رقابتهای دو روزه، پیشکسوتانی که با انگیزهای فراتر از سن و سال به تشک آمدهاند، برای کسب امتیاز جهت پوشیدن دوبنده تیم ملی و حضور در مسابقات جهانی اردن، با یکدیگر به رقابت میپردازند.
با آغاز مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان کشور، کشتیگیران ۳۱ استان در رقابتی فشرده و دو روزه، برای کسب مقام و ایستادن در بالاترین سکوها به میدان رفتند. حضور پرشور این پهلوانان، حال و هوایی خاص به ورزشگاه بخشیده است.
در این رقابتها، هدف نهایی فراتر از مدالهای داخلی است. کشتیگیران امیدوارند با درخشش در این مسابقات، شانس خود را برای پوشیدن دوبنده تیم ملی و اعزام به مسابقات جهانی پیشکسوتان در اردن که در مهرماه برگزار میشود، افزایش دهند.
این مسابقات تا پایان فردا با حضور برترینهای هر استان ادامه خواهد داشت و انتظار میرود شاهد درخشش خیرهکننده پیشکسوتان استان قزوین در میزبانی خود باشیم.