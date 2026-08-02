مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بانک های ملی وصادرات ایران به مرحله نهایی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: در گامی مهم و سرنوشت‌ساز و نیز جهت تثبیت جایگاه اقتصادی و مدیریت هوشمندانه دارایی‌ها، مراحل واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به مرحله نهایی رسید.

علیرضا دورباشی زاده با اشاره به اینکه این تصمیم راهبردی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اتخاذ شده استف ادامه داد: براساس این مصوبه که در قالب مصوبه هیأت واگذاری اتخاذ شده، ۹۵ درصد از سهام شرکت نیشکر هفت تپه انتقال می‌یابد که هدف اصلی از این اقدام، مدیریت بدهی‌های دولت و بکارگیری دارایی‌های شرکت برای افزایش سرمایه بانک ملی ایران می‌باشد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به گزارش‌های ارزیابی شده، تعاملات مالی و حقوقی با بانک‌های ذینفع از جمله بانک صادرات ایران نیز در این فرآیند لحاظ شده است تا تسویه و انتقال به دقت و با رعایت تمامی موازین قانونی انجام شود.

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با تاکید بر ضرورت حفظ سلامت فرآیند انتقال مالکیت شرکت هفت تپه، بیان کرد: تمامی ارزیابی‌های کارشناسی بر اساس قیمت‌های سال ۱۴۰۱ و با دقت بالا به صورت دقیق و مستمر در حال پیگیری است. در این مصوبه به صراحت قید شده است که از تاریخ انتقال، تمامی حقوق، دارایی‌ها و تعهدات شرکت به صورت کامل منتقل می‌گردد که این امر نشان‌دهنده شفافیت بالا در فرآیند انجام شده است.