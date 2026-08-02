به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس گفت: مراسم پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در شیراز ، سه‌شنبه ۱۳ مرداد همزمان با روز اربعین، از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح با حضور هیئت‌های مذهبی و قشر‌های مختلف مردم از میدان امام حسین آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان شهدا و چهارراه پیروزی، در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به پایان خواهد رسید .