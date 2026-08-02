به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان لارستان گفت: همزمان با روز اهدای خون و در راستای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، جمعی از اعضا، داوطلبان و کارکنان این جمعیت، در قالب طرح حمایت ماندگار با حضور در مرکز انتقال خون، ٩۴ واحد خون سالم اهدا کردند.

مجتبی شریف زاده افزود: این برنامه با هدف تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی و کمک به بیماران نیازمند خون برگزار شد.

او در پایان گفت: اعضای هلال احمر لارستان با مشارکت در این امر انسان‌دوستانه، بار دیگر روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را نشان دادند.