پخش زنده
امروز: -
مردم نوع دوست لارستان ۹۴ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان لارستان گفت: همزمان با روز اهدای خون و در راستای ترویج فرهنگ نوعدوستی، جمعی از اعضا، داوطلبان و کارکنان این جمعیت، در قالب طرح حمایت ماندگار با حضور در مرکز انتقال خون، ٩۴ واحد خون سالم اهدا کردند.
مجتبی شریف زاده افزود: این برنامه با هدف تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی و کمک به بیماران نیازمند خون برگزار شد.
او در پایان گفت: اعضای هلال احمر لارستان با مشارکت در این امر انساندوستانه، بار دیگر روحیه ایثار و مسئولیتپذیری اجتماعی را نشان دادند.