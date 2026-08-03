تعطیلی ادارههای استان بوشهر در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر از تعطیلی ادارههای استان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فردین اسلامیراد گفت: با مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و موافقت استاندار بوشهر، با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، تأمین آسایش مردم و همچنین تسهیل در تردد زائرین کربلای معلی به مناسبت اربعین حسینی، ادارههای استان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد با رعایت ملاحظات مفاد کارگروه یاد شده تعطیل است.
وی افزود: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر ادامه داد: نحوه فعالیت بانکها توسط کمیسیون هماهنگی بانکهای استان به صورت نوبتی پس از هماهنگی با استانداری اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است.