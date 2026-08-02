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مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان: فعالیت ۹۶۰ پایگاه اوقات فراغت دانشآموزی در استان آغاز شده و خوزستان در ثبتنام برنامههای تابستانی دانشآموزان جزو سه استان برتر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در نشست هماهنگی ستاد اوقات فراغت بسیج دانشآموزی خوزستان با تأکید بر ضرورت همافزایی آموزش و پرورش، خانواده و نهادهای فرهنگی، گفت: تقویت پیوند میان مدرسه، مسجد و محله نقش مهمی در تربیت دانشآموزان مسئولیتپذیر و تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارد.
ناصر علیفر افزود: خانواده و دستگاههای فرهنگی از ارکان اصلی همراهی با آموزش و پرورش برای تحقق اهداف تربیتی هستند و مشارکت آنان، موفقیت برنامههای اوقات فراغت را تضمین میکند.
وی با اشاره به آغاز ثبتنام برنامههای تابستانی از نیمه نخست تیرماه ادامه داد: خوزستان در ثبتنام این برنامهها جزو سه استان برتر کشور قرار گرفته و دانشآموزان استقبال مطلوبی از کلاسهای اوقات فراغت داشتهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: تاکنون ۹۶۰ پایگاه اوقات فراغت در استان ثبت شده که بخش عمدهای از کلاسها در مساجد برگزار میشود و حدود ۴۵۰ مدرسه و مسجد نیز در اجرای این برنامهها همکاری دارند.
علیفر با اشاره به اجرای طرح «سه میم» تصریح کرد: مدرسه، مسجد و محله سه رکن اصلی این طرح هستند و با تقویت نقشآفرینی نوجوانان، زمینه ارتقای هویت اجتماعی و مسئولیتپذیری آنان فراهم میشود.
وی افزود: تقویت جایگاه مدارس به عنوان کانون محلهها و توسعه همکاری میان مدرسه و مسجد، نقش مؤثری در غنیسازی برنامههای تربیتی، فرهنگی و پر کردن اوقات فراغت دانشآموزان دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاههای فرهنگی، بهویژه سپاه، زمینه اجرای هرچه بهتر برنامههای تربیتی و اوقات فراغت دانشآموزان در استان فراهم شود.