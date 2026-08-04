به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان، گفت: در راستای اجرای طرح ملی حمایت ماندگار و با استقرار تیم سیار سازمان انتقال خون، مردم نوع دوست سپیدان و اعضای داوطلب و امدادگران با حضوری در این اقدام انسان‌دوستانه، ۱۰۴ واحد خون سالم به بیماران نیازمند اهدا کردند.

او افزود: اهدای خون، اقدامی ارزشمند و نجات‌بخش است که می‌تواند جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی را نجات دهد و مشارکت گسترده مردم شهرستان سپیدان، جلوه‌ای از روحیه ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشت.