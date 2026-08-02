به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از تمدید مهلت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: مودیانی که تا پایان روز ۲۵ مردادماه از طریق سامانه مودیان نسبت به پرداخت یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی این دوره اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند خواهند شد.

علی خورشیدی افزود: مهلت دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی «جزئیات اطلاعات معاملات» در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۵ نیز تا پایان روز ۲۵ مردادماه تمدید شده است.

وی ادامه داد: مودیان تا پایان روز ۲۴ مردادماه فرصت دارند اطلاعات را از طریق بارگذاری فایل ثبت کنند و در روز ۲۵ مرداد نیز امکان ثبت اطلاعات به‌صورت موردی فراهم خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان همچنین گفت: مودیانی که تا پایان روز ۲۵ مردادماه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار را به‌صورت نهایی در سامانه مودیان ثبت کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بند «ب» ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برخوردار خواهند شد.

خورشیدی تأکید کرد: بهره‌مندی از این بخشودگی‌ها منوط به انجام تکالیف قانونی در مهلت مقرر و از طریق سامانه مودیان است.