رقابت آوایی، ۲۷ مرداد؛
برگزاری چهلونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان مرکزی
مرحله منطقهای چهلونهمین دوره مسابقات قرآن کریم به میزبانی شهرهای اراک، خمین و ساوه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از برگزاری مرحله منطقهای چهلونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان مرکزی خبر داد.
حجت الاسلام عبدالله واحدی گفت: امسال مرحله منطقهای چهلونهمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان مرکزی برگزار شد و این مسابقات به صورت منطقهای برگزار شد و از مجموع هزار و ۷۰۰ نفر ثبتنامکننده، ۶۵۰ نفر در رقابتها حضور یافتند.
او افزود: این مسابقات در سه منطقه شامل اراک، خمین و ساوه برگزار شد، در منطقه اراک نیز شرکتکنندگانی از شهرستانهای شازند، فراهان، آشتیان و تفرش حضور داشتند و در پایان این مرحله، نفرات برگزیده به مرحله استانی مسابقات راه یافتند.
حجتالاسلام واحدی با اشاره به برگزاری مسابقات در دو بخش آوایی و معارفی اظهار کرد: مرحله استانی بخش آوایی، ۲۷ مردادماه در آستان مقدس امامزاده محمدعابد (ع) برگزار خواهد شد و مرحله استانی بخش معارفی نیز روز جمعه ششم شهریورماه برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف استان مرکزی ادامه داد: برگزیدگان مرحله استانی به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد و امیدواریم با دورههای آموزشی و برنامههای آمادگی که پس از این مرحله برای آنان برگزار میشود، بتوانند در رقابتهای کشوری حائز رتبه شوند و به عنوان نمایندگان استان مرکزی در مسابقات بینالمللی قرآن کریم حضور یابند.