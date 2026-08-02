افزایش موارد گرمازدگی در بوشهر؛ توصیه‌های اورژانس برای پیشگیری

دبیر پدافند غیرعامل اورژانس پیش‌بیمارستانی استان بوشهر با اشاره به افزایش دما و صدور هشدار نارنجی گرما در استان، گفت: امسال نسبت به سال گذشته موارد گرمازدگی در استان بوشهر افزایش داشته است.