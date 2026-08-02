بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علیرضا پورشمس در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه استان بوشهر از استانهای بسیار گرم کشور است، افزود: با توجه به افزایش نسبی دما در فصل گرما، مدیریت بحران استانداری نیز در روزهای اخیر به علت شرایط ویژه گرمایی در سطح استان، هشدار نارنجی صادر کرده است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد موارد گرمازدگی امسال نسبت به سال گذشته در استان افزایش یافته و این موضوع بهویژه در مناطق صنعتی بیشتر مشاهده شده است.
دبیر پدافند غیرعامل اورژانس پیشبیمارستانی استان بوشهر یادآور شد: شاغلان بخش صنعت و افرادی که مدت طولانی در فضای باز فعالیت میکنند، بیشتر در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند.
پورشمس درباره علائم گرمازدگی بیان کرد: افزایش دمای بدن، گرفتگی عضلات، ضعف و بیحالی، تهوع، تعریق شدید و در موارد شدیدتر توقف تعریق از مهمترین نشانههای گرمازدگی است.
وی با اشاره به گروههای آسیبپذیر در برابر گرما، گفت: کودکان، سالمندان، مادران باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای در صورت قرار گرفتن در معرض گرمای شدید، با سرعت بیشتری دچار آسیب میشوند.
دبیر پدافند غیرعامل اورژانس پیشبیمارستانی استان بوشهر برای پیشگیری از گرمازدگی توصیه کرد: مردم زمان حضور در فضای باز را محدود کنند، فعالیتهای خود را به ساعتهای خنکتر روز یا شب موکول کنند و تا حد امکان در سایه و دور از تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرند.
پورشمس استفاده از کرم ضدآفتاب، عینک آفتابی استاندارد، کلاه لبهدار، لباسهای خنک و رنگ روشن و مصرف بیشتر مایعات بهویژه آب را از دیگر راهکارهای پیشگیری از گرمازدگی عنوان کرد.
وی اضافه کرد: در موارد تعریق شدید، استفاده از مایعاتی که بتواند بخشی از الکترولیتهای مورد نیاز بدن را تأمین کند نیز توصیه میشود.
دبیر پدافند غیرعامل اورژانس پیشبیمارستانی استان بوشهر درباره اقدامات اولیه در مواجهه با فرد گرمازده، گفت: نخستین اقدام، خارج کردن فرد از محیط گرم و انتقال او به محل خنک است. همچنین باید لباسهای اضافی فرد کم شود و مایعات بهتدریج در اختیار او قرار گیرد.
پورشمس تأکید کرد: اگر با انجام اقدامات اولیه، وضعیت فرد بهتر نشود یا فرد دچار کاهش سطح هوشیاری باشد، باید بلافاصله با اورژانس تماس گرفته شود یا بیمار به مرکز درمانی منتقل شود.