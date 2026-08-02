۹۰ پنل خورشیدی تولید برق و ۲۰۰ مخزن ذخیره آب در بین عشایر فسا توزیع شد.

توزیع پنل‌های خورشیدی تولید برق و تانکر‌های ذخیره آب بین عشایر فسا

توزیع پنل‌های خورشیدی تولید برق و تانکر‌های ذخیره آب بین عشایر فسا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس اداره امور عشایر فسا گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های عشایری شهرستان فسا ۹۰ صفحه خورشیدی با اعتباری افزون بر۳۰ میلیارد تومان بین عشایر این شهرستان توزیع شد.

شیروانی افزود: همچنین ۲۰۰ مخزن ذخیره آب با اعتباری افزون بر ۳ میلیارد تومان از دیگر اقدامات اداره امور عشایر برای خدمات رسانی به عشایر شهرستان فسا بود که بین عشایر توزیع شد.

او با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰ صفحه خورشیدی و ۳۰۰ مخزن آب بین عشایر این شهرستان توزیع شده است افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته قرار است تا پایان سال ۵۰ صفحه خورشیدی و ۱۵۰ مخزن آب بین عشایر شهرستان فسا توزیع شود.