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خدمت رسانی اهل سنت به زائران اربعین در مرز تمرچین پیرانشهر، نمادی از وحدت در مسیرکربلاست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، خدمترسانی اهل سنت به زائران سیدالشهدا (ع)، جلوهای از وحدت، همدلی و ارادت اهل سنت به اهلبیت (ع) و میهمان نوازی قوم کرد است. در مواکب برپا شده در مرز تمرچین پیرانشهر خادمان سید شهیدان اهل بهشت آمدهاند تا درسایه بیرق ابا عبدالله الحسین ثوابش را ببرند. در مسیرخدمات رسانی به زائران در مرز تمرچین هرکس گوشهای از این کار خداپسندانه را برعهده گرفته. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در بازدید از روند خدمات رسانی موکب های اربعین حسینی در پیرانشهر گفت: این خدمات مصداق بارزی از همدلی و اتحاد ایرانیان برای ادامه مکتب سید و سالار شهیدان است. این کنار هم بودنها و شورحسینی، دست به دست هم داده تا گرمای تابستان در برابرگرمای محبت و دلدادگی خادمان در مسیر بدرقه و استقبال از زائران حسینی در مرز تمرچین رنگ ببازد.