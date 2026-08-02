معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ثبت بیش از ۱۴.۵ میلیون تردد در محورهای استان خبر داد و گفت: فارس و بوشهر بیشترین مبدأ خودروهای شخصی ورودی به مرز شلمچه بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای ماه صفر تا ۱۸ صفر (۲۵ تیر تا ۱۱ مرداد)، ۱۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۶۵۲ تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه درصد افزایش داشته است.

محسن حق‌نیا افزود: بر اساس اطلاعات سامانه‌های هوشمند، محورهای آبادان–خرمشهر، بندر امام خمینی(ره)–ماهشهر و شوش–اهواز به ترتیب پرترددترین محورهای خوزستان در این بازه زمانی بوده‌اند.

وی با اشاره به بررسی پلاک خودروهای شخصی ورودی به مرز شلمچه ادامه داد: استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و تهران بیشترین سهم خودروهای غیربومی مراجعه‌کننده به این پایانه مرزی را به خود اختصاص داده‌اند.

حق‌نیا گفت: پایش مستمر ترددها و مدیریت هوشمند محورهای مواصلاتی با هدف تسهیل سفر زائران اربعین و روان‌سازی ترافیک در مسیرهای منتهی به مرز شلمچه ادامه دارد.