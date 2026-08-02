

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سروش رفیعی، هافبک کهنه‌کار پرسپولیس که از ابتدای پنجره نقل و انتقالات تابستان تصمیم گرفته تا به جمع سرخ‌ها اضافه نشود چند هفته پیش از جدایی خود خبر داد و اکنون باشگاه پرسپولیس نیز این جدایی را تایید کرد.

رفیعی پس از تعطیلی فصل گذشته لیگ برتر به دلیل جنگ ۴۰ روزه، به خارج از کشور رفت و در خرداد امسال پس از پایان جنگ و با وجود اعلام باشگاه پرسپولیس به تمرینات این تیم بازنگشت. در نهایت امروز باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی اعلام کرد که رفیعی پس از ۴ سال بازی در این تیم از جمع آنها جدا شده است.

رفیعی در سه مقطع برای پرسپولیس بازی کرد و در ۶ فصل حضور در این تیم، در ۱۶۳ بازی، ۱۱ گل زده و ۱۳ پاس گل را ثبت کرد. او با پرسپولیس ۵ قهرمانی لیگ و ۲ قهرمانی جام حذفی را به دست آورد.