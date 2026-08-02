سوتیریس مانولوپولوس، سرمربی تیم ملی بسکتبال، عصر امروز وارد ایران شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال مردان ایران، عصر امروز یکشنبه ۱۱ مرداد از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) برای برگزاری اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی پیش از اعزام به پنجره چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ و بازی‌های آسیایی ناگویا وارد کشور شد.

دیدار‌های پنجره چهارم در گروه E به طور متمرکز در شهر مانیل کشور فیلیپین برگزار خواهد شد. برنامه بازی‌های ایران در پنجره چهارم به شرح زیر است:

جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵:

ایران - نیوزیلند ساعت ۹:۳۰

یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵:

ایران - فیلیپین ساعت ۱۵:۳۰