به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان ؛ امروز، اربعین حسینی است؛ روزی که دل‌های بی‌شمار عاشقان، در سوگ سیدالشهدا (ع) به هم می‌پیوندد و نام حسین (ع) بار دیگر در جای‌جای جهان طنین‌انداز می‌شود.

اربعین، تنها یک مناسبت در تقویم نیست؛ روایت جاودانه کاروانی است که از کربلا گذشت، اما پیامش در تاریخ ماندگار شد.

امروز میلیون‌ها زائر، با پای پیاده و دل‌هایی سرشار از عشق، در مسیر نجف تا کربلا گام برمی‌دارند تا وفاداری خود را به آرمان‌های عاشورا نشان دهند.

در این مسیر، موکب‌ها میزبان خستگی زائران‌اند، دست‌های کوچک و بزرگ برای خدمت به میدان آمده‌اند و دل‌ها فارغ از زبان، قومیت و ملیت، زیر پرچم «الحسین یجمعنا» به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

اربعین، یادآور ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از حقیقت و زنده نگه داشتن راه آزادگی است؛ راهی که با خون امام حسین (ع) و یارانش ماندگار شد و امروز در گام‌های زائران و خدمت خادمان حسینی ادامه دارد.