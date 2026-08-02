به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی افزود: از ابتدای صفر تا ۱۷ صفر (۲۵ تیر لغایت ۱۰ مرداد ۱۴۰۵) کل تردد زوار در سطح کشور ۴ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۱۲۳ نفر بوده است که سهم پایانه‌های مرزی استان خوزستان ۳۶ درصد بوده است.

وی با تفکیک آمار تردد در پایانه‌های مرزی استان افزود: در پایانه مرزی شلمچه، در مجموع ۱ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۹۲۱ تردد رفت و برگشت ثبت شده است که این رقم ۲۹ درصد از کل تردد زوار کشور را شامل می‌شود که از این این میزان، ۸۰۱ هزار و ۸۷۱ زائر از مرز شلمچه خارج و ۴۷۷ هزار و ۵۰ زائر نیز از این طریق وارد کشور شده‌اند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان همچنین وضعیت پایانه مرزی چذابه را تشریح کرد و گفت: کل تردد زائران از پایانه چذابه ۳۰۸ هزار و ۸۷۸ نفر بوده که شامل ۱۹۳ هزار و ۴۳۲ زائر خروجی و ۱۱۵ هزار و ۳۵۶ زائر ورودی است و چذابه در مجموع سهمی ۷ درصدی از تردد کل زوار کشور را به خود اختصاص داده است.

خسروی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای روز‌های آینده در مرز شلمچه عنوان کرد: بر اساس الگو‌های تردد، پیش‌بینی می‌شود روز یکشنبه ۱۰۲ هزار نفر، دوشنبه ۸۰ هزار نفر و روز سه‌شنبه ۷۴ هزار زائر از طریق مرز شلمچه وارد کشور شوند که هماهنگی‌های لازم جهت تأمین ناوگان مورد نیاز صورت گرفته است.

وی با اشاره به صدور ۲ هزار و ۸۳۲ صورت‌وضعیت برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مقصد شلمچه تصریح کرد: با تلاش فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، ۷۲ هزار و ۵۱۴ مسافر با ناوگان عمومی به سمت مرز شلمچه جابه‌جا شده‌اند که ضریب اشغال متوسط اتوبوس‌ها در این مسیر ۲۵.۶ صندلی بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان یادآور شد: سهم حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی زائران به سمت مرز شلمچه ۹ درصد و سهم شلمچه از کل ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور به سمت مرز‌های اربعینی ۱۶ درصد است.

خسروی در پایان با اشاره به مبادی و مقاصد اصلی سفر‌ها خاطرنشان کرد: بیشترین صورت‌وضعیت‌های صادره به سمت پایانه شلمچه متعلق به استان‌های کرمان، تهران و فارس بوده و در بخش بازگشت زائران از پایانه شلمچه به اقصی نقاط کشور، بیشترین خروجی ناوگان عمومی به مقصد استان‌های فارس، کرمان، بوشهر و هرمزگان ثبت شده است.