حضور شبانه مردم آبادان و خرمشهر در حمایت از نظام و انقلاب اسلامی به یکصد و پنجاه و پنجمین شب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،حضور شبانه مردم آبادان و خرمشهر در حمایت از نظام، انقلاب اسلامی و آرمان‌های رهبر معظم انقلاب، برای یکصد و پنجاه و پنجمین شب متوالی ادامه یافت.

مردم این دو شهرستان با حضور در خیابان‌ها، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

این حضور که هر شب با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و ایستادگی مردم آبادان و خرمشهر در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته و همچنان با شور و شعور ادامه دارد.