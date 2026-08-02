

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نیلوفر اردلان، از چهره‌های شناخته‌شده و پرافتخار فوتبال بانوان ایران، هدایت تیم فوتبال بانوان پرسپولیس در رقابت‌های فصل آینده لیگ برتر را بر عهده خواهد داشت.

او که در دوران بازیگری سابقه بازی در تیم فوتسال بانوان پرسپولیس را داشته است پس از توافق با باشگاه پرسپولیس، با امضای قراردادی، به عنوان سرمربی تیم فوتبال بانوان سرخپوشان معرفی شد.

نیلوفر اردلان که سال‌ها به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان ایران و یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان فوتسال و فوتبال بانوان شناخته می‌شد، سابقه حضور در تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال بانوان را در کارنامه دارد و پس از پایان دوران بازی، در عرصه مربیگری نیز عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشته است.

اردلان در سال‌های اخیر هدایت تیم‌های مختلف فوتبال بانوان را بر عهده داشته و با تکیه بر دانش فنی، تجربه ملی و نگاه حرفه‌ای، به عنوان یکی از مربیان شاخص فوتبال بانوان ایران شناخته می‌شود. قهرمانی تیم ملی زیر ۲۰ سال بانوان ایران و نایب قهرمانی تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران ایران در تورنمنت‌های کافا بخشی از عملکرد فنی وی را نشان می‌دهد.

او به عنوان مربی در تیم‌های باشگاهی و تیم‌های ملی هم درخشید تا توانایی خود در این عرصه را نیز به نمایش بگذارد. نیلوفر اردلان از نخستین مربیان زن ایرانی است که برای دریافت مدرک پرولایسنس (بالاترین سطح مربیگری فوتبال در آسیا) اقدام کرده و دوره‌های آن را در ژاپن دنبال نموده است.

همچنین دکتر پیمان حدادی با صدورحکمی جداگانه پریا چکانی، نایب رئیس پیشین هیات فوتبال شمال غرب تهران و از بازیکنان سابق فوتبال و فوتسال، با سابقه مدیریت تیم‌های فوتسال لیگ برتر بانوان را، به عنوان مدیر تیم فوتبال بانوان پرسپولیس منصوب کرد.