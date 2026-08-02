پارلمان یمن از تلاش‌های عربستان سعودی برای شانه خالی کردن از تجاوز و محاصره مستمر خود علیه یمن ابراز تعجب کرده و اعلام کردبه جای تشدید تنش، به سمت صلح متمایل شود.

توصیه یمن به مقامات عربستان: به دنبال صلح باشید نه ائتلاف خارجی

توصیه یمن به مقامات عربستان: به دنبال صلح باشید نه ائتلاف خارجی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یمن با انتقاد از اینکه ریاض در تلاش است خود را به جامعه جهانی به عنوان یک میانجی بی‌طرف معرفی کند، تأکید کرد که عربستان زیرساخت‌های یمن را به صورت سیستماتیک ویران کرد.

پارلمان پیام جدی به سعودی‌ها فرستاد و گفت: رژیم سعودی باید در محاسبات خود بازبینی کند و به جای تشدید تنش، به سمت صلح متمایل شود.

مجلس قانونگذاری یمن ادامه داد: یمن به شما نزدیک‌تر از ائتلاف‌هایی است که به دنبالش هستید، و عقلانی‌تر است که با اجرای تمام تعهدات خود، به سمت صلح حرکت کنید».

در بیانیه این نهاد یمنی آمده است: امنیت منطقه یک کل تجزیه‌ناپذیر است و یمن از نظر جغرافیایی و تاریخی به تمام ائتلاف‌های خارجی که شما به دنبال آن هستید، نزدیک‌تر است. توافق با یمن، یک گزینه امن است.