به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست تیم اعزامی آتش‌نشانی اصفهان به کربلای معلی گفت: ۳۰ نیروی عملیاتی به همراه سه دستگاه خودروی اطفا به کربلا اعزام شدند تا با استقرار در موکب‌های ایرانی، خدمات ایمنی و امدادرسانی به زائران اربعین ارائه کنند.

آتشپاد سوم علیرضا یوسفی افزود: این نیرو‌ها در قالب دو گروه پانزده نفره سازماندهی شده‌اند تا ضمن حفظ آمادگی عملیاتی، به شکل نوبتی جایگزین یکدیگر شوند و خدمات ایمنی در طول مأموریت بدون وقفه ادامه داشته باشد.

وی گفت:نیرو‌های اعزامی در محل استقرار موکب‌های ایرانی حضور مستمر دارند و علاوه بر بازدید‌های ایمنی، آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی از جمله آتش‌سوزی، نشت مواد خطرناک و دیگر شرایط اضطراری را دارند.

یوسفی با اشاره به افزایش جمعیت زائران در روز‌های منتهی به اربعین گفت: با توجه به حضور گسترده زائران و فعالیت شبانه‌روزی موکب‌ها، رعایت الزامات ایمنی اهمیت ویژه‌ای دارد و نیرو‌های آتش‌نشانی اصفهان در تمام مدت ماموریت، با آمادگی کامل در کنار خادمان و زائران حسینی حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: مأموریت تیم اعزامی تنها به اطفای حریق محدود نمی‌شود، بلکه آموزش نکات ایمنی، پایش مستمر وضعیت موکب‌ها، پیشگیری از بروز حوادث و همکاری با دستگاه‌های امدادی و خدماتی عراق نیز بخشی از وظایف این نیرو‌ها در روز‌های منتهی به اربعین است.