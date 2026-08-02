

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر هگدوس از اسلواکی را شکست داد. وی در دور دوم نگرو از مولدوای را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. آشفته با نتیجه ۸ بر ۷ ماسامونه اوشیمادو از ژاپن را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله سوتو از پورتوریکو را با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب کرد و به فینال رسید. آشفته در فینال با نتیجه ۵ بر ۱ مقابل حسنوف از جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید و صاحب نشان طلا شد.