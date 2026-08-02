دغدغه دانشآموزان پایه دوازدهم بوشهر روی میز تصمیم گیران
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: با هدف کاهش نگرانی دانشآموزان پایه دوازدهم و خانوادههای آنان، پیشنهاد برگزاری دو امتحان نهایی تعویقی پس از کنکور به وزارت آموزش و پرورش و مراجع تصمیمگیر ارائه شده و پیگیریها همچنان ادامه دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامرضا دانشفر با قدردانی از همراهی مسئولان، فرهنگیان و خانوادهها در روزهای دشوار جنگ، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص ناشی از تجاوز دشمن و ایجاد ناامنی در برخی مناطق، امتحانات نهایی دانشآموزان استان با برنامهریزی و هماهنگی لازم برگزار شد.
وی با اشاره به حضور ۱۴ هزار و ۲۲۶ دانشآموز پایه دوازدهم در امتحانات نهایی، افزود: در پی شرایط ایجادشده، دو آزمون نهایی استان بوشهر با موافقت وزارت آموزش و پرورش به تعویق افتاد، اما پس از درخواست دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان برای بازگشت به روند عادی امتحانات و با هماهنگی شورای تأمین استان، استاندار بوشهر و موافقت وزیر آموزش و پرورش، برنامه آزمونها طبق روال ادامه یافت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه مهمترین دغدغه دانشآموزان پایه دوازدهم و خانوادههای آنان، حفظ فرصت کافی برای آمادگی آزمون سراسری بود، گفت: آموزش و پرورش استان بوشهر پیشنهاد برگزاری دو امتحان تعویقی پس از کنکور را به صورت مکتوب به وزارت آموزش و پرورش و مراجع مرتبط ارائه کرده است. همچنین پیشنهاد تغییر زمان برگزاری کنکور نیز برای بررسی مطرح شد.
دانشفر تصریح کرد: تصمیمگیری در این زمینه بر عهده وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش و سایر مراجع مسئول است و تا کنون پاسخ نهایی به استان اعلام نشده است.
وی با قدردانی از همراهی استاندار بوشهر، نمایندگان استان و مسئولان وزارت آموزش و پرورش در پیگیری این مطالبه، افزود: همه ظرفیتها برای تحقق خواسته دانشآموزان به کار گرفته شده و امیدواریم تصمیمی اتخاذ شود که ضمن حفظ عدالت آموزشی، دغدغه داوطلبان کنکور و خانوادههای آنان را کاهش دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تأکید کرد: هرگونه تصمیم نهایی درباره زمان برگزاری امتحانات تعویقی از سوی وزارت آموزش و پرورش به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
کنکور سراسری ۱۴۰۵ در تاریخهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار میشود.