دغدغه دانش‌آموزان پایه دوازدهم بوشهر روی میز تصمیم گیران

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: با هدف کاهش نگرانی دانش‌آموزان پایه دوازدهم و خانواده‌های آنان، پیشنهاد برگزاری دو امتحان نهایی تعویقی پس از کنکور به وزارت آموزش و پرورش و مراجع تصمیم‌گیر ارائه شده و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.