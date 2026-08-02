به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، غیور مردان و شیر زنان کرد مهابادی مانند ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور پر شور در اجتماع شبانه، تهدیدات اخیر دونالد ترامپ مبنی برحمله به تأسیسات زیربنایی و هسته‌ای ایران را نشانه ناتوانی دشمن و مصداق بارز جنایت جنگی دانستند.شب برای این مردم این شهر، پایان حضور نیست؛ آغاز دوباره یک عهد است. عهد مردمی که دل‌هایشان را به میدان می‌آورند تا بگویند ایران، تنها یک سرزمین نیست؛ همه هستی ماست.