ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با حضور استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورا برگزار شد.

تأکید بر آمادگی برای مهر، توسعه هنرستان‌ها و تعیین تکلیف مسکن فرهنگیان

تأکید بر آمادگی برای مهر، توسعه هنرستان‌ها و تعیین تکلیف مسکن فرهنگیان

لویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان در این نشست با اشاره به اجرای طرح‌های مولدسازی گفت: نخستین پروژه مولدسازی شهرستان کهگیلویه با هدف تقویت درآمدهای آموزش و پرورش و توسعه فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای افتتاح شده است که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش درآمدهای استان داشته باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

رضایی با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید افزود: تاکنون تصمیم بر این است که مدارس از ابتدای مهر به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز کنند.

وی با تأکید بر توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افزود: باید سهم دانش‌آموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای به ۵۰ درصد برسد، اما هنوز با این هدف فاصله زیادی داریم و لازم است با فرهنگ‌سازی، دانش‌آموزان به سمت این رشته‌ها هدایت شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین گفت: در جلسات گذشته ساخت هشت هنرستان در سطح استان مصوب شد، اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی در اجرای این مصوبه حاصل نشده است.

رضایی با اشاره به وضعیت مسکن فرهنگیان افزود: ۶ هزار و ۸۲۸ نفر از فرهنگیان استان متقاضی مسکن هستند که بخش قابل توجهی از آنان همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از جذب نیروهای مازاد تأکید کرد و گفت: ورود نیروهای مازاد باید کاهش یابد، اما متأسفانه در این زمینه فشارهایی از سوی افراد مختلف وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در تشریح اقدامات پروژه مهر نیز گفت: از مجموع ۲۱۸ پروژه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان، افتتاح ۵۱ پروژه تا مهرماه برنامه‌ریزی شده که روند اجرای آن‌ها مطلوب است. همچنین تاکنون ۳۳ زمین چمن مصنوعی به بهره‌برداری رسیده و در زمینه تجهیز و بهسازی مدارس نیز اقدامات مناسبی انجام شده است.

وی با اشاره به مشکلات سرویس مدارس گفت: واگذاری مسئولیت سرویس مدارس به شهرداری‌ها طی دو سال گذشته، مشکلاتی را به همراه داشته است. تاکنون تنها ۱۵۳ دانش‌آموز در سامانه سرویس مدارس ثبت‌نام کرده‌اند که استقبال از این سامانه همچنان پایین است.

رضایی نبود استودیوی آموزشی برای تولید محتوای کتاب‌های درسی، به‌ویژه با توجه به شرایط خاص کشور، را از دیگر چالش‌های پروژه مهر عنوان کرد.

کرمی سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز در این نشست با تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: در قالب این طرح، ۲۱۸ طرح آموزشی در سطح استان در دست اجراست که از این تعداد، ۱۰۴ طرح در شهرستان‌های بویراحمد و دنا، ۹۰ طرح در باشت و گچساران و ۲۲ طرح در شهرستان کهگیلویه قرار دارد.

وی افزود: تاکنون ۱۴۳ طرح تکمیل شده و ۳۱ پروژه نیز بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

کرمی بیان کرد: با تکمیل و افتتاح این طرح ها، سرانه فضای آموزشی استان بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

هم‌اکنون کهگیلویه و بویراحمد از نظر سرانه آموزشی در رتبه ششم کشور قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود پس از افتتاح طرحهای مهر، جایگاه استان ارتقا یابد.

وی افزود: سرانه فضای آموزشی استان در حال حاضر ۱۱ درصد بالاتر از میانگین کشوری است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان نیز در این جلسه با اشاره به روند ساخت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای گفت: موضوع احداث این مراکز بارها پیگیری شده، مکان اجرای طرح و استادان نیز مشخص شده‌اند، اما متولیان امر تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده‌اند.

فرج زاده مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هم نیز با اشاره به وضعیت سرویس مدارس گفت: آموزش و پرورش باید نیاز مدارس در حوزه حمل‌ونقل را به صورت دقیق اعلام کند. شهرداری‌ها نیز اطلاع‌رسانی لازم را از طریق نصب بنر در سطح شهر انجام داده‌اند، اما یکی از مشکلات اصلی، انعقاد قرارداد مستقیم برخی مدیران مدارس با سرویس‌های حمل‌ونقل خارج از سازوکار تعیین‌شده است که برای رفع آن برنامه‌ریزی خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه شورای آموزش و پرورش گفت: با توجه به اهمیت تصمیمات این شورا، مقرر شده جلسات آن هر دو هفته یک‌بار برگزار شود و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای دقیق مصوبات هستند.

رحمانی افزود: آینده دانش‌آموزان به اجرای صحیح این مصوبات وابسته است و هیچ دستگاهی نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کند.

وی با گلایه از غیبت شهرداری‌ها در جلسات شورا گفت: شهرداری یکی از اعضای ثابت شورای آموزش و پرورش است و انتظار می‌رود در نشست‌های آتی حضور فعال داشته باشد.

استاندار همچنین بر پیگیری دقیق برنامه‌های پروژه مهر و آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: در حوزه مسکن فرهنگیان نیز باید برای ۲۰۶ نفر از واجدان شرایط، از طریق الحاق اراضی روستایی به محدوده شهرها، اقدامات لازم برای تأمین مسکن انجام شود.

رحمانی با تأکید بر ساماندهی نقل و انتقال نیروهای مازاد افزود: تمامی جابه‌جایی‌ها باید صرفاً از طریق سامانه‌های مربوط انجام شود و از هرگونه اعمال سلیقه و سفارش‌پذیری جلوگیری شود.

وی در پایان با اشاره به موضوع سرویس مدارس گفت: شهرداری‌ها دو هفته فرصت دارند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند و پس از آن موظف به تأمین کامل نیازهای حمل‌ونقل دانش‌آموزان خواهند بود.

استاندار همچنین دستور داد برآورد هزینه‌های ایجاد استودیوی تولید محتوای آموزشی تهیه و برای بررسی و تأمین اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه شود