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پلیس راه قزوین در واکنش به استفاده گسترده رانندگان از پردههای ضخیم در کابین خودروهای نیسان و کامیونها، نسبت به خطرات جدی این اقدام هشدار داد و آن را عامل اصلی ایجاد نقاط کور و کاهش دید راننده در مسیرهای پرخطر دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استفاده از پردههای ضخیم در کابین خودروهای سنگین و نیسانها، اگرچه از سوی برخی رانندگان به عنوان راهکاری برای مقابله با تابش مستقیم خورشید و کاهش گرما توصیف میشود، اما از دیدگاه مراجع انتظامی، این اقدام میتواند پیامدهای ناگواری در حوادث جادهای داشته باشد.
سرهنگ تقی خانی رئیس پلیس راه استان اعلام کرد: این پردهها با ایجاد محدودیت در دید جانبی و عقب، باعث بزرگتر شدن «نقاط کور» خودرو شده و در لحظات حساس، بهویژه در پیچها و تقاطعها، مانع از دید راننده نسبت به موانع یا عابرین جادهای میشود.
وی تأکید کرد: مقابله با تابش خورشید نباید به قیمت از دست رفتن امنیت و افزایش ریسک تصادفات تمام شود.