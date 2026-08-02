مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت زائران اربعین از مرز شلمچه خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۷۲ هزار زائر با ناوگان عمومی به این مرز منتقل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه خبر داد و گفت: از ابتدای ماه صفر تا ۱۷ صفر، ۲ هزار و ۸۳۲ صورت‌وضعیت برای ناوگان عمومی به مقصد شلمچه صادر شده و ۷۲ هزار و ۵۱۴ زائر با این ناوگان به مرز منتقل شده‌اند.

یزدان خسروی با بیان اینکه میانگین ضریب اشغال اتوبوس‌ها در مسیر شلمچه ۲۵.۶ صندلی بوده است، افزود: سهم حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی زائران به سمت مرز شلمچه ۹ درصد و سهم این مرز از کل ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور در ایام اربعین ۱۶ درصد است.

وی با اشاره به افزایش ورود زائران در روزهای آینده گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روز یکشنبه ۱۰۲ هزار نفر، دوشنبه ۸۰ هزار نفر و سه‌شنبه ۷۴ هزار زائر از طریق مرز شلمچه وارد کشور خواهند شد و هماهنگی‌های لازم برای تأمین ناوگان و تسهیل بازگشت زائران انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان همچنین با اشاره به ثبت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تردد زائر از مرزهای شلمچه و چذابه از ابتدای ماه صفر تاکنون، گفت: بیشترین اعزام ناوگان به مقصد شلمچه از استان‌های کرمان، تهران و فارس انجام شده و در مسیر بازگشت نیز استان‌های فارس، کرمان، بوشهر و هرمزگان بیشترین مقصد ناوگان خروجی از مرز شلمچه هستند.