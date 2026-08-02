پخش زنده
امروز: -
بنیامین فرجی ملی پوش تنیس روی میز ایران با غلبه بر حریف هندی قهرمان رقابتهای کمتر از ۱۹ سال کانتندر جهانی لائوس شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی، ملیپوش جوان تنیس روی میز ایران، با تداوم درخشش خود در رقابتهای کانتندر جوانان لائوس، عنوان قهرمانی رده سنی کمتر از ۱۹ سال این مسابقات را از آن خود کرد.
فرجی در دیدار فینال مقابل آبهینانده پرادیوادی از هند در یک مسابقه جذاب و نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید و بر سکوی نخست این رقابتها ایستاد.
ملیپوش پینگ پنگ کشورمان در این دیدار گیمهای اول، چهارم و پنجم را به ترتیب با نتایج ۱۵ بر ۱۳، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۹ به سود خود به پایان رساند و جام قهرمانی را بالای سر برد.
فرجی در مسیر قهرمانی، نمایندگانی از کشورهای هنگکنگ، کرهجنوبی، چینتایپه و هند را شکست داده بود و با عملکردی خیره کننده، مدال طلای این دوره از مسابقات را برای ایران به ارمغان آورد.
امیر بخشى مربى تیم جوانان، هدایت پینگ پنگ بازان اعزامى به رقابتهای لائوس را برعهده دارد.
رقابتهای کانتندر جوانان وینتیان به میزبانی لائوس از ۸ تا ۱۱ مردادماه و با حضور قدرتهای تنیس روی میز دنیا برگزار شد.