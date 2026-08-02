به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم فرزانه انصاری در آیین رونمایی از شبکه ملی ارزیابی انطباق نیروگاه‌های خورشیدی با اشاره به نقش استاندارد در تضمین کیفیت تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی از مرحله طراحی تا بهره‌برداری، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران از توسعه زیرساخت‌های ارزیابی انطباق، تقویت ظرفیت‌های آزمایشگاهی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حرکت به سمت تدوین مقررات فنی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی حمایت می‌کند.

وی از مشارکت بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به رفع ناترازی انرژی کشور قدردانی کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر تقویت امنیت انرژی، به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارتقای رفاه اجتماعی منجر می‌شود و سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف در ارزیابی کیفیت تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در تمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب، بهره‌برداری و پایش، تأکید کرد: کیفیت تجهیزات، فرآیند اجرا و نظام پایش از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

انصاری اقدامات شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی اپیل در دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی و حرکت به سمت اخذ گواهینامه تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر را گامی مؤثر در ایجاد زیرساخت‌های ارزیابی انطباق دانست و گفت: این ظرفیت می‌تواند در اختیار سایر متقاضیان نیز قرار گیرد.

وی حرکت سازمان ملی استاندارد از استاندارد‌های اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی را از سیاست‌های راهبردی سازمان عنوان کرد و افزود: مقررات فنی با تمرکز بر الزامات ایمنی، عملکردی و شاخص‌های پرریسک، اثربخشی بیشتری در تنظیم‌گری خواهد داشت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان ملی استاندارد، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای بررسی نظام‌نامه ارزیابی انطباق تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: آثار تنظیم‌گری این نظام‌نامه باید پیش از هرگونه الزام قانونی، به‌صورت کارشناسی و فنی بررسی شود.

در ادامه مراسم، انوشه رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد، توسعه نهاد‌های ارزیابی انطباق را لازمه حکمرانی فنی و مدیریت مبتنی بر داده‌های قابل اعتماد دانست و بر نقش این نهاد‌ها در ایجاد اطمینان عمومی نسبت به کیفیت و ایمنی کالا‌ها و خدمات تأکید کرد.

محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران نیز از آغاز فرآیند کنترل و راستی‌آزمایی گزارش‌های آزمون صادرشده در خارج از کشور خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری کارشناسان سازمان آغاز شده و تاکنون نتایج مطلوبی داشته و با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی ادامه خواهد یافت.

فرحناز قلاسی‌مود، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، از تشکیل کارگروه پایلوت با همکاری ساتنا برای تدوین مقررات فنی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: سازمان آمادگی دارد با ارائه مشاوره تخصصی به شرکت‌ها، در تدوین نظام‌نامه این حوزه همکاری کند.

وی بر ایجاد نظامی یکپارچه و منطبق با الزامات بین‌المللی برای ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت از ابتدای توسعه انرژی‌های خورشیدی، بادی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

در پایان مهدی علیپور، رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های تأیید صلاحیت در کشور، استقرار پروتکل‌های سخت‌گیرانه، عضویت در نهاد‌های بین‌المللی و فعالیت صد‌ها آزمایشگاه و شرکت بازرسی دارای تأیید صلاحیت را از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزه ارزیابی انطباق برشمرد و بر ضرورت تقویت امنیت فناوری اطلاعات و صیانت از نظام‌های ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت تأکید کرد.