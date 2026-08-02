جشنواره استعدادیابی وزنه‌ برداری دختران و پسران منطقه پنج کشور در رده سنی ۱۰ تا ۱۱ سال، شهریورماه به میزبانی مشهد برگزار می‌ شود.

جشنواره استعدادیابی وزنه‌ برداری دختران و پسران منطقه پنج کشور در رده سنی ۱۰ تا ۱۱ سال با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای آینده‌ ساز این رشته، از ۱۷ تا ۲۱ شهریورماه امسال در مشهد برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس هیئت وزنه‌ برداری خراسان رضوی گفت:

امین عظیم خانی افزود: ورزشکاران استان‌ های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان در منطقه پنج حضور دارند.

وی با بیان اینکه برگزیدگان هر منطقه به مسابقات نهایی کشوری راه پیدا می‌ کنند، بیان کرد: در دوره قبلی علیرضا و نازنین اسماعیلی همراه با لعیا عظیم خانی به مرحله نهایی کشوری راه یافتند.

عظیم خانی گفت: این رویداد در راستای توسعه ورزش پایه، شناسایی استعدادهای برتر و فراهم‌ کردن زمینه رشد و حضور نسل جدید ورزشکاران در سطوح قهرمانی برنامه‌ ریزی شده است.

حدود ۲۰۰ ورزشکار در رده ‎‌های سنی وزنه‌ برداری خراسان رضوی فعالیت می‌ کنند.