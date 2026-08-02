به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رقابت‌های تنیس روی میز نوجوانان منطقه ۶ کشور با حضور ۹۰ بازیکن برتر از استان‌های قم، همدان و مرکزی در سالن هیئت تنیس روی میز استان همدان برگزار شد و در پایان، ایلیا دهقان از قم با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.

در این رقابت‌ها، آرمین قاسمی از همدان نایب‌قهرمان شد و رادین موسیوند و پارسا فتحی، هر دو از استان همدان، به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

همچنین پارسا پریزاد، علیرضا ممتحن، طا‌ها جوشقانی، امیرحسین علیزاده، عطا قربانی و محمدحسن کردی از استان قم با کسب نتایج لازم، سهمیه حضور در مسابقات آزاد قهرمانی نوجوانان کشور که به میزبانی قائمشهر برگزار خواهد شد را به دست آوردند.