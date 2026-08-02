پخش زنده
امروز: -
ایلیا دهقان تنیسور قمی در مسابقات تنیس روی میز نوجوانان منطقه ۶ کشور با غلبه بر همه حریفان قهرمان این رقابت ها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رقابتهای تنیس روی میز نوجوانان منطقه ۶ کشور با حضور ۹۰ بازیکن برتر از استانهای قم، همدان و مرکزی در سالن هیئت تنیس روی میز استان همدان برگزار شد و در پایان، ایلیا دهقان از قم با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.
در این رقابتها، آرمین قاسمی از همدان نایبقهرمان شد و رادین موسیوند و پارسا فتحی، هر دو از استان همدان، به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.