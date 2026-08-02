به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رویداد «پیشرفت محله» با هدف نقش آفرینی شورای پیشرفت محله‌های شهر اراک برای مخاطب بزرگسال و نوجوان برگزار می‌شود.

✅ مخاطب بزرگسال (۲۰ سال به بالا): اعضای محترم شورای پیشرفت محله‌ها (خواهر و برادر)

✅ مخاطب نوجوان (دختر و پسر ۱۴ تا ۲۰ سال): معرفی توسط مساجد و کانون‌ها و پایگاه‌های بسیج

✳️هدایا:

۱. مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد برای تیم‌های برگزیده

۲. حمایت از طرح‌ها و ایده‌های برتر

۳. صدور گواهی نامه معتبر

۴. کسب امتیاز جذب در سپاه پاسداران (ویژه نوجوانان و جوانان)

🔴 در قالب گروه‌های ۲ تا ۴ نفره

فرصت ثبت نام و ارسال موضوع: ۱۰ تا ۲۰ مرداد ماه

زمان دوره حضوری: ۲۹ و ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ همزمان با روز جهانی مسجد

مکان: مصلی بیت المقدس اراک

پذیرایی: دوره‌ای دو روزه بهمراه صبحانه، نهار و میان وعده

❇️لینک کانال ایتا: رویداد پیشرفت محله

https://eitaa.com/roydadmahleh

🔴بعد از ورود در کانال ایتا و کسب اطلاعات بیشتر وارد لینک ثبت نامی زیر شوید.

ثبت نام از طریق لینک زیر در پرس لاین: (قبل از ثبت نام کانال ایتا را چک کنید)

لینک ثبت نام👇

https://survey.porsline.ir/s/yulRN۳EP