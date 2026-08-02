کسب امتیاز جذب در سپاه پاسداران؛
نقش آفرینی شورای پیشرفت محلههای شهر اراک
رویداد «پیشرفت محله» با هدف نقش آفرینی شورای پیشرفت محلههای شهر اراک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رویداد «پیشرفت محله» با هدف نقش آفرینی شورای پیشرفت محلههای شهر اراک برای مخاطب بزرگسال و نوجوان برگزار میشود.
✅ مخاطب بزرگسال (۲۰ سال به بالا): اعضای محترم شورای پیشرفت محلهها (خواهر و برادر)
✅ مخاطب نوجوان (دختر و پسر ۱۴ تا ۲۰ سال): معرفی توسط مساجد و کانونها و پایگاههای بسیج
✳️هدایا:
۱. مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد برای تیمهای برگزیده
۲. حمایت از طرحها و ایدههای برتر
۳. صدور گواهی نامه معتبر
۴. کسب امتیاز جذب در سپاه پاسداران (ویژه نوجوانان و جوانان)
🔴 در قالب گروههای ۲ تا ۴ نفره
فرصت ثبت نام و ارسال موضوع: ۱۰ تا ۲۰ مرداد ماه
زمان دوره حضوری: ۲۹ و ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ همزمان با روز جهانی مسجد
مکان: مصلی بیت المقدس اراک
پذیرایی: دورهای دو روزه بهمراه صبحانه، نهار و میان وعده
❇️لینک کانال ایتا: رویداد پیشرفت محله
https://eitaa.com/roydadmahleh
🔴بعد از ورود در کانال ایتا و کسب اطلاعات بیشتر وارد لینک ثبت نامی زیر شوید.
ثبت نام از طریق لینک زیر در پرس لاین: (قبل از ثبت نام کانال ایتا را چک کنید)
لینک ثبت نام👇
https://survey.porsline.ir/s/yulRN۳EP